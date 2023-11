Πολιτική

Κασσελάκης: Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα για την παράταξή μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάλεσμα ενότητας από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που τόνισε ότι τα όργανα του κόμματος δουλεύουν και ότι «θα πάμε συντεταγμένα σε ένα μεγάλο συνέδριο».

-

«Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα για την παράταξή μας που ενωμένη και με φρέσκες ιδέες και φρέσκο λόγο και με βαθιά ανθρωπιστικό και οικολογικό πρόσημο θα πάμε μπροστά και θα ανοίξουμε το κόμμα στην κοινωνία», επεσήμανε ο Στέφανος Κασσελάκης, μια ημέρα μετά το τέλος της κρίσιμης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής.

Σε παρέμβαση του «στο Κόκκινο», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημείωσε ότι τα όργανα του κόμματος δουλεύουν και ότι «θα πάμε συντεταγμένα σε ένα μεγάλο συνέδριο».

Παράλληλα, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι οι διαφορές μέσα στο κόμμα σε επίπεδο πολιτικής είναι μικρές, σημειώνοντας ότι «δεν είμαι υπέρ της υπερφορολόγησης και δεν πιστεύω ότι η δική μας Αριστερά πρέπει να ντρέπεται με την έπαρση της σημαίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Επίσκεψη στη Γερμανία και συνάντηση με Σολτς

Νετανιάχου σε Αμερικανούς: Ο πόλεμος στη Γάζα είναι και δικός σας

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες