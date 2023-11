Κοινωνία

Κρήτη: τον έσπασε στο ξύλο με την... κατσούνα

Ο δράστης, αφού ξυλοκόπησε τον άνδρα, του πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε.

Θερμό περιστατικό σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο έστειλε στο νοσοκομείο έναν 58χρονο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 58χρονος και ένας 47χρονος, είχαν οικονομικές διαφορές.

Οι δύο άνδρες την περασμένη Τετάρτη (8/11) μίλησαν στο τηλέφωνο και λίγες ώρες αργότερα, ο 47χρονος φέρεται να πήγε στο σπίτι του 58χρονου, και να του επιτέθηκε με κατσούνα, χτυπώντας τον στο πρόσωπο και στα χέρια.

Μάλιστα σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην αστυνομία το θύμα, ο 47χρονος φέυγοντας του πήρε και το αυτοκίνητο, που ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι. Ο 58χρονος νοσηλεύτηκε καθώς έφερε σοβαρά τραύματα από τα χτυπήματα.

Ο φερόμενος ως δράστης εξαφανίστηκε και μετά την παρέλευση του αυτοφώρου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

