Κοινωνία

Πέτρος Κουσουλός: Η οικογένεια Πισπιρίγκου μου επιτέθηκε επειδή αποκάλυψα στοιχεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε ο δημοφιλής ρεπόρτερ σχετικά με τους σκοπόύς της οικογένειας και τα κίνητρα πίσω από την αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του.

-

Για τη λεκτική επίθεση που δέχθηκε από τη Ρούλα Πισπιρίγκου και την πατρική της οικογένεια την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου μίλησε τη Δευτέρα ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός, καλεσμένος της εκπομπής «Το πρωινό» και του Γιώργου Λιάγκα.

Ο δημοφιλής δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου τον είχε δει από το πρωί της ίδιας μέρας να προσέρχεται στη δίκη, δεν του είχε όμως απευθύνει το λόγο, και ότι αργότερα ολόκληρη η οικογένεια έβρισε τον ίδιο και τα παιδιά του με περισσότερες από 900 λέξεις και αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων παλιάνθρωπο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως δήλωσε ο ρεπόρτερ, στόχος των επιτιθεμένων ήταν να τον καταναγκάσουν να απαντήσει σε ανάλογο ύφος προκειμένου εν συνεχεία να υποβάλουν εναντίον του μήνυση για εξύβριση, κάτι το οποίο εκείνος δεν έκανε. «Δε θα έπεφτα ποτέ σ’ αυτό το επίπεδο», εξομολογήθηκε στο Γιώργο Λιάγκα.

«Αυτές οι μεθοδεύσεις προκειμένου να χάνουν την ψυχραιμία τους εκπρόσωποι της ενημέρωσης και εν συνεχεία να βρίσκονται κατηγορούμενοι είναι πολύ επικίνδυνες», υπογράμμισε ο κ. Κουσουλός και συνέχισε: «Όταν είδα ότι η μεθόδευσή τους απέτυχε, σκαρφίστηκαν άλλη εκδοχή. Μπήκα μέσα για να παρακολουθήσω τη δίκη και ξαφνικά οι αρχές με ενημέρωσαν ότι έπρεπε να δώσω το δελτίο της ταυτότητάς μου διότι οι ίδιοι άνθρωποι είχαν υποβάλει εναντίον μου μήνυση για έργω εξύβριση, παρουσιάζοντας μια κίνηση ξυσίματος του κεφαλιού μου, ως δήθεν προσβλητική χειρονομία εναντίον της κ. Πισπιρίγκου. Έδωσα τις εξηγήσεις μου και αφέθηκα ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα».

Κλείνοντας ο δημοσιογράφος σημείωσε: «Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο μου επιτέθηκαν και για τον οποίο φώναζαν ότι δημοσίευσα φωτογραφίες των παιδιών –φωτογραφίες τις οποίες εγώ ουδέποτε δημοσίευσα εν αντιθέσει με την ίδια τη μητέρα– είναι ότι δύο συγκεκριμένες φωτογραφίες οι οποίες απεικόνιζαν συμπτώματα/τραύματα στο πρόσωπο των παιδιών και οι οποίες για άγνωστο λόγο είχαν παραλειφθεί από τη δικογραφία με αποτέλεσμα την ελαφρύτερη ποινική αντιμετώπιση της κατηγορούμενης, εγώ πράγματι τις ξαναέφερα στην επιφάνεια –προφανώς όχι για λόγους συγκίνησης με παιδικά πρόσωπα– με αποτέλεσμα αυτή τη φορά, η αρμόδια εισαγγελία να τις αναζητήσει για να βγάλει τα συμπεράσματά της. Αυτό δε μου το συγχώρησαν ποτέ. Υπέβαλαν και τότε μήνυση εναντίον μου η οποία τέθηκε στο αρχείο και με κατήγγειλαν και στην ΕΣΗΕΑ ζητώντας της τη διαγραφή μου, στην ΕΣΗΕΑ η οποία με δικαίωσε χθες με την ανακοίνωσή της».

Δείτε το σύνολο της τοποθέτησης του κ. Κουσουλού εδώ:

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Επίσκεψη στη Γερμανία και συνάντηση με Σολτς

Νετανιάχου σε Αμερικανούς: Ο πόλεμος στη Γάζα είναι και δικός σας

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες