ΣΥΡΙΖΑ: “τέλος” Τσακαλώτος και Πέρκα από την ΚΟ

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι εν λόγω βουλευτές οφείλουν να παραδώσουν άμεσα τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Επιστολή, με την οποία ενημερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα, ότι οι βουλευτές Πέτη (Θεοπίστη) Πέρκα και Ευκλείδης Τσακαλώτος, μετά τις δηλώσεις αποχώρησής τους από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τίθενται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, απέστειλε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι εν λόγω βουλευτές οφείλουν να παραδώσουν άμεσα τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας των υποψήφιων βουλευτών. Συγκεκριμένα η παράδοση των εδρών προβλέπεται στην περίπτωση α) της παρ.2 του Κώδικα που αναφέρει ότι όλοι/ες οι βουλευτές που εκλέγονται με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεσμεύονται πολιτικά και ηθικά ότι η έδρα που καταλαμβάνουν ανήκει στο κόμμα.

Η επίσημη διαγραφή των δύο βουλευτών, με την επίσημη ανακοίνωση της Επιστολής Φάμελλου στην Ολομέλεια, αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, Δευτέρα (13.11.23) με την έναρξη των εργασιών του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

