Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα Σελήνη, η έκλειψη και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

Η νέα Σελήνη, κρατάει πολύ μέχρι την πανσέληνο, ιδιαίτερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να προσέχουμε εντάσεις, μην τρέχουμε με το αυτοκίνητο.

Η έκλειψη που θα πραγματοποιηθεί, είναι πολύ σημαντική και καλό είναι να μην ανοίξουμε συζητήσεις.

Μην αφήνετε φίλους να παρεμβαίνουν στην προσωπική σας ζωή. Καθυστερήσεις και μπερδέματα θα υπάρξουν, αλλά θα επιλυθούν.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

