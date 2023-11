Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Φορτούνης ξεπέρασε τον Παπάζογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διεθνής μέσος των Πειραιωτών, σκόραρε δις στην Τρίπολη, ξεπέρασε τον Παπάζογλου στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα και κυνηγάει... πλέον τον Κρητικόπουλο.

-

Ο Κώστας Φορτούνης σημείωσε δύο γκολ και έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης χθες το βράδυ. Με το πρώτο τέρμα του έφτασε τον Αριστείδη Παπάζογλου, ο οποίο ήταν στην 7η θέση των σκόρερ όλων των εποχών των Ερυθρολεύκων στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League και με το δεύτερο έμεινε μόνος (73 γκολ) και πλέον έχει μπροστά του τον Μιχάλη Κρητικόπουλο, ο οποίος έχει 83 τέρματα στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.

Ο μέσος των Ερυθρολεύκων που βρίσκεται στην 7η θέση, αγωνίζεται με τον αριθμό επτά στην φανέλα του και σκόραρε για 7η φορά για τη φετινή περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις στις 17 αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί. Παράλληλα αυτό ήταν το 90ο του τέρμα με τα χρώματα του Ολυμπιακού σε συνολικά 311 ματς. Έχει 211 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 36 στο Κύπελλο Ελλάδος και 64 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τα 73 είναι για το πρωτάθλημα, τα 6 για το Κύπελλο Ελλάδος και τα 11 για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό είχε γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, στην αναμέτρηση Παναχαϊκή - Ολυμπιακό 0-1, ενώ το πρώτο του τέρμα το είχε σημειώσει στις 29 Οκτωβρίου 2014, στην αναμέτρηση Ολυμπιακός - Πανιώνιος 1-1 για το Κύπελλο Ελλάδος. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2014 είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό στην ήττα με 1-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ το πρώτο του τέρμα στη Super League ήταν στις 6 Δεκεμβρίου 2014 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-2.

Ευρωπαϊκό ντεμπούτο έκανε στις 19 Φεβρουαρίου 2015, στην αναμέτρηση Ντνίπρο - Ολυμπιακός 2-2, ενώ το πρώτο του γκολ με τους Ερυθρόλευκους σε διεθνής διοργανώσεις ήταν στις 25 Φεβρουαρίου 2016 και στην αναμέτρηση Ολυμπιακός - Άντερλεχτ 1-2.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Επίσκεψη στη Γερμανία και συνάντηση με Σολτς

Νετανιάχου σε Αμερικανούς: Ο πόλεμος στη Γάζα είναι και δικός σας

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες