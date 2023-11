Παράξενα

Πειραιάς: Νύφη πήγε στη γάμο της... με το τρόλει! (βίντεο)

Βίντεο από τη στιγμή που η κοπέλα κατεβαίνει από το όχημα, καταχειροκροτούμενη από τους ευχάριστα ξαφνιασμένους επιβάτες.

Απίστευτο κι όμως ελληνικό και πειραιώτικο.

Έναν ευφάνταστο τρόπο επέλεξε μια νύφη από τον Πειραιά για να κάνει την εμφάνισή της στην εκκλησία, έναν τρόπο ο οποίος αν μη τι άλλο κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα της δημοσιότητας πάνω της.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης pirauespress.gr η κοπέλα συνοδευόμενη από τον πατέρα της, φτάνει στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στον Πειραιά, και συγκεκριμένα στην περιοχή των Καμινίων, όχι με κάποιο πολυτελές ΙΧ, αλλά… με το τρόλεϊ της γραμμής.

Πρόκειται μάλιστα για το μοναδικό αστικό μέσο μεταφοράς που διέρχεται από την οδό Αγίου Ελευθερίου με στάση μπροστά ακριβώς από το ναό, και που κατά κάποιον τρόπο αποτελεί «σήμα κατατεθέν» αυτής της περιοχής της πόλης.

Η ίδια πάντως φαινόταν να απολαμβάνει τη στιγμή που τα φλας των φωτογράφων πήραν φωτιά, τη στιγμή που κατέβαινε από το τρόλεϊ και την καταχειροκροτούσαν, εκτός των καλεσμένων, και όλοι οι επιβάτες της γραμμής.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο η νύφη μετέβη η νύφη στην εκκλησία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχολιάστηκε με κάθε τρόπο.

