Θεσσαλονίκη: Απεργία πείνας Κύπριων φοιτητών έξω από το Τουρκικό Προξενείο

Ποιες άλλες δρράσεις θα περιλαμβάνει η παρέμβαση των κύπριων φοιτητών της πόλης για τα 40 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Με συμβολική 48ωρη απεργία πείνας Κυπρίων φοιτητών έξω από το τουρκικό προξενείο, ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι τριήμερες εκδηλώσεις της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Φοιτητών Θεσσαλονίκης (Π.Ε.Ο.Φ.) για την επέτειο συμπλήρωσης 40 χρόνων από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο.

Όπως δήλωσε ο Φιλόθεος Ζαχαριάδης, γενικός γραμματέας της Π.Ε.Ο.Φ., Δευτέρα και Τρίτη θα γίνονται ενημερώσεις για το Κυπριακό ζήτημα σε διάφορα σημεία της πόλης και οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου με εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Παλαμά.

Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγωνιστών Κύπρου 1974 Νικόλαος Αργυρόπουλος, ο οποίος θα αναλύσει το θέμα «Το μεγάλο μας “ΟΧΙ” στον εκτουρκισμό της Κύπρου». Μετά το τέλος της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει πορεία προς το Τουρκικό προξενείο με σημείο συγκέντρωσης τη διασταύρωση Ιωάννη Τσιμισκή και Αγίας Σοφίας.

