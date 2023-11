Life

“The 2night Show”: με εκλεκτούς καλεσμένους τη Δευτέρα (εικόνες)

Με άρωμα...γυναίκας το "The 2Night Show" της Δευτέρας με την Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Δευτέρα 13 Νοέμβριου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» τη Βίβιαν Κοντομάρη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, που αποφεύγει να δίνει συνεντεύξεις, μιλάει για την επαγγελματική, αλλά και για την προσωπική της πορεία, για την αγάπη της για το θέατρο, τον φόβο της για την απόρριψη, τη σχέση της με τους γονείς, αλλά και με τον μονάκριβο γιο της. Πόσο έμοιαζε με την Μπέλα, που υποδυόταν στη σειρά «Το Σόι Σου»;

Τι θυμάται από τη συνεργασία της με τη Ζωή Λάσκαρη; Τέλος, η Βίβιαν Κοντομάρη μιλάει για τη δραματική κομεντί του ΑΝΤ1 «Ο Πρώτος Από Εμάς», στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος, και εξηγεί γιατί θα την παρακολουθούσε ακόμα και αν δεν έπαιζε σε αυτήν.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι η Άλκηστις Ζιρώ, που υποδύεται την «Ειρήνη» στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Μετά τη Φωτιά». Η εκρηκτική Άλκηστις εξηγεί γιατί δεν λογοκρίνει τον αυθορμητισμό της, μιλάει για το βελούδινο διαζύγιο των γονιών της και για την υπέροχη σχέση που έχει με την οικογένειά της.

Τι ψυχαναγκασμούς έχει και γιατί ομολογεί ότι άργησε να ξεκινήσει την ψυχοθεραπεία; Γιατί πήγαινε στα «Νούμερα» λυπημένη και έφευγε χαρούμενη; Τι της αρέσει στο ρόλο της στη δραματική σειρά «Μετά τη Φωτιά»; Τέλος, μιλάει για τη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί «Αυτές που δεν προλάβατε» και την αγάπη του κόσμου που έδωσε στην παράσταση το εισιτήριο για 2η χρονιά.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

#The2NightShow

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

