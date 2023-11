Πολιτισμός

Πέθανε η Βίκυ Δανιήλ

Θλίψη στην καλλιτεχνική κοινότητα και όχι μόνο σκόρπισε η είδηση θανάτου της Βίκυς Δανιήλ.

Απεβίωσε η υψίφωνος Βίκυ Δανιήλ, πρώην μέλος της Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ).

Η Βίκυ Δανιήλ με σπουδές στην Ελλάδα και την Ιταλία υπήρξε μέλος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για πάνω από 20 χρόνια. Εισήχθη στη Χορωδία της ΕΛΣ την περίοδο 1988/1989 και παρέμεινε, με ιδιαίτερη αγάπη για το λυρικό τραγούδι, με γνώσεις και συνέπεια, μέχρι την καλλιτεχνική περίοδο 2010/2011.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ερμήνευσε επίσης σολιστικούς ρόλους, όπως, μεταξύ άλλων τους: Ακόλουθος της Λαίδης Μάκβεθ (Μάκβεθ, 1988), Βασίλισσα της νύχτας (Ο μαγικός αυλός, 1990), Κατάδικη (Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ, 1996), 'Αννα (Ναμπούκκο, 1997), Ινές (Ο τροβαδούρος, 2003 & 2005).

Η κηδεία της Βίκυς Δανιήλ θα γίνει την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 στις 10.30 στο Β΄ Κοιμητήριο Αθηνών.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εκφράζουν σε ανακοίνωσή τους, τα συλλυπητήριά τους στους οικείους της και τη βαθιά συγκίνησή τους για τον θάνατό της.

