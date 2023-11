Life

“Αρένα”: η ακρίβεια και οι έλεγχοι στην αγορά

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής "Αρένα" ασχολούνται με την ακρίβεια και τους ελέγχους στην αγορά.

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου μπαίνει ξανά στην «ΑΡΕΝΑ», βάζοντας στο κέντρο της έρευνάς της τις ανατιμήσεις, την ακρίβεια, αλλά και τους ελέγχους στην Αγορά.

Η εκπομπή παρουσιάζει μία μεγάλη έρευνα καταγράφοντας, ποια εργαλεία διαθέτει η Πολιτεία στον αγώνα της κατά της αισχροκέρδειας και τι είδους αποτελέσματα έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής.

Η κάμερα της «ΑΡΕΝΑΣ» επισκέπτεται ένα σούπερ μάρκετ μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, για να καταγράψει και να συγκρίνει τις τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ερευνά, με τη βοήθεια ειδικών, κατά πόσο η άνοδος των τιμών σε δημοφιλή προϊόντα είναι παρωδική, αλλά και σε τι βάθος χρόνου αναμένεται πραγματική αποκλιμάκωσή τους.

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννης Λιανός, ανοίγει τα χαρτιά του στην κάμερα της «ΑΡΕΝΑΣ» και εξηγεί στη Μαρία Αναστασοπούλου αν υπάρχουν καρτέλ στην Ελλάδα. Πώς ακριβώς λειτουργούν; Ποιες μεθόδους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποκαλυφθούν και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να γίνει κάτι τέτοιο;

Η εκπομπή αναζητά, ακόμη, τα αίτια και τις πραγματικές συνθήκες μέσα στις οποίες κινείται το τελευταίο διάστημα η αγορά ενοικίων.

Ποιες παρεμβάσεις προτείνουν ειδικοί και επαγγελματίες και τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες;

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ερευνούν, καταγράφουν και αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά σημαντικών θεμάτων της επικαιρότητας, μέσα από μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες. Κάθε Τετάρτη στις 24:00, ζωντανά στο στούντιο, η συζήτηση ξεκινά, όχι μόνο με τους καλεσμένους, αλλά και με τους τηλεθεατές μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου

