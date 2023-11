Κοινωνία

Κυψέλη - Δολοφονία εγκύου: στην φυλακή η μάνα, η αδελφή και η σπιτονοικοκυρά

Προφυλακιστέες κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενες για την δολοφονία της πολύτεκνης μητέρας.

Της Λίας Κοντοπούλου

Προφυλακιστέες κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 23χρονης που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη πριν από δύο χρόνια.





Πρόκειται για τη μητέρα και την αδελφή του θύματος και τη γυναίκα στο σπίτι της οποίας διέμεναν θύμα και κατηγορούμενες.

Οι απολογίες τους κράτησαν περίπου έξι ώρες. Οι εξηγήσεις τους δεν έπεισαν τη 15η τακτική ανακρίτρια, η οποία με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων διέταξε την προσωρινή τους κράτηση.

Η προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας και του τμήματος ανθρωποκτονιών ξεκίνησε μετά από τη μήνυση που υπέβαλε ο πατέρας της άτυχης πολύτεκνης μητέρας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αναζητούσε στοιχεία για να εντοπίσει ποιος σκότωσε την κόρη του. Η 23χρονη είχε βρεθεί νεκρή τυλιγμένη σε ένα χαλί σε δρόμο της Κυψέλης.



Οι τρεις γυναίκες βαρύνονται με μία σειρά από σοβαρά αδικήματα, όπως κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση διά ενέργειας και με παράλειψη, εμπορία ανθρώπων κατ’ επάγγελμα, διακοπή κύησης σε βαθμό κακουργήματος και άλλα αδικήματα.

