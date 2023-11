Κοινωνία

Πορτοφολάδες “χτυπούσαν” σε λαϊκές - Άδειαζαν και τραπεζικούς λογαριασμούς ηλικιωμένων

Που και πως δρούσαν οι κακοποιοί, μέχρι την στιγμή που έπεσαν στην “παγίδα” της Αστυνομίας.

Δυο άτομα που διέπρατταν συστηματικά κλοπές πορτοφολιών από ηλικιωμένους σε λαϊκές αγορές σε Αρτέμιδα και Άγιο Στέφανο συνελήφθησαν από αστυνομικούς.

Συνολικά, μέχρι στιγμής, εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 10-11-2023 στον Άγιο Στέφανο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Διονύσου της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής -2- αλλοδαποί για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απείθεια.

Ειδικότερα, ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισε τους ανωτέρω να κινούνται ύποπτα σε λαϊκή αγορά στον Άγιο Στέφανο και τους κάλεσαν σε έλεγχο, με τους κατηγορουμένους να προσπαθούν να διαφύγουν, έως ότου ακινητοποιήθηκαν.

Ακολούθως, οδηγήθηκαν στην ανωτέρω υπηρεσία, όπου μετά από συνδυαστική αξιολόγηση δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες (15) κλοπών πορτοφολιών που διαπράχθηκαν σε βάρος παθόντων που βρίσκονταν σε λαϊκές αγορές της Αρτέμιδος και του Αγίου Στεφάνου.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους, οι ανωτέρω κινούνταν στις εν λόγω λαϊκές αγορές προσποιούμενοι τους πελάτες, προσέγγιζαν κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους και εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες συνωστισμού, αφαιρούσαν τα πορτοφόλια τους.

Στη συνέχεια, αποσπούσαν τα χρηματικά ποσά που περιλαμβάνονταν στα πορτοφόλια και στις περιπτώσεις που εμπεριέχονταν τραπεζικές κάρτες, μετέβαιναν είτε σε μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών προβαίνοντας με τη χρήση αυτών σε αναλήψεις χρημάτων, είτε σε αγορές προϊόντων από καταστήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται».

