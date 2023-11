Κοινωνία

Δολοφονία εγκύου - Ομολογία της αδελφής της: “Την μισούσα”

Την σκότωσα γιατί την μισούσα, φέρεται να είπε η αδελφή του θύματος. Τι ισχυρίστηκαν η μητέρα και η σπιτονοικοκυρά της

Της Λίας Κοντοπούλου

Νέα δεδομένα φαίνεται πως προέκυψαν στην υπόθεση δολοφονίας της 23χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες η αδελφή του θύματος κατά την απολογία της ενώπιον της 15ης τακτικής ανακρίτριας φέρεται να ομολόγησε πως εκείνη σκότωσε την άτυχη 23χρονη, επειδή τη μισούσε. Η ομολογία της πάντως δεν φαίνεται να συνάδει με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, ενώ και η ίδια ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης.

Η μητέρα του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε στην απολογία της ότι είναι τοξικοεξαρτημένη και δεν έχει σχέση με το έγκλημα, ενώ η σπιτονοικοκυρά αρνήθηκε ότι έκανε κακό στην 23χρονη και δήλωσε ότι την υπεραγαπούσε.

Και οι τρεις κατηγορούμενες μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέες.

Η προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας και του τμήματος ανθρωποκτονιών ξεκίνησε μετά από τη μήνυση που υπέβαλε ο πατέρας της άτυχης πολύτεκνης μητέρας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αναζητούσε στοιχεία για να εντοπίσει ποιος σκότωσε την κόρη του. Η 23χρονη είχε βρεθεί νεκρή τυλιγμένη σε ένα χαλί σε δρόμο της Κυψέλης.



Οι τρεις γυναίκες βαρύνονται με μία σειρά από σοβαρά αδικήματα, όπως κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση διά ενέργειας και με παράλειψη, εμπορία ανθρώπων κατ’ επάγγελμα, διακοπή κύησης σε βαθμό κακουργήματος και άλλα αδικήματα.

