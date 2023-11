Αθλητικά

ΑΕΚ - Κολοσσός: Άνετη νίκη για την “Ένωση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τίλμαν οδήγησε την ΑΕΚ σε... περίπατο επί του Κολοσσού.

-

Ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για την ΑΕΚ για να κατακτήσει την τρίτη νίκη της στην εφετινή Basket League (και δεύτερη σερί μετά από αυτή κόντρα στην Καρδίτσα), επικρατώντας με 93-74 του Κολοσσού Ρόδου στο κλειστό των Άνω Λιοσίων στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Ο εντυπωσιακός Τζάστιν Τίλμαν (24π., 3ρ.) ήταν εκείνος που έκανε τη... διαφορά για την ομάδα του Ζοάν Πλάθα, παίρνοντας σημαντικές βοήθειες στο δεύτερο ημίχρονο κι απ’ τους Κουζμίνσκας (18π.) και Ραντλ (12π., 4 ασ.). Όσο είχε δυνάμεις ο Ντάνιελ Ουτόμι, ο Κολοσσός ήταν «μέσα» στο ματς, όμως στο δεύτερο μέρος οι Ροδίτες ήταν πολύ άστοχοι.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 51-47, 75-58, 93-74

Ο Κολοσσός μπήκε με διάθεση να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα και με αιχμή του δόρατος τον Ουτόμι, παρέμεινε σε θέση βολής απέναντι στους «κιτρινόμαυρους» που δεν είχαν άλλο σημείο αναφοράς πέρα απ’ τον Τίλμαν.

Η ΑΕΚ «έσφιξε» την άμυνά της στην τρίτη περίοδο παίρνοντας ενέργεια και για την επίθεση, όπου άρχισαν να μπαίνουν στην «εξίσωση» και οι Κουζμίνσκας και Ραντλ κι όλα απλοποιήθηκαν για την «Ένωση», που πάτησε... γκάζι κι έφτασε σε νίκη με 19 πόντους διαφορά.

Διαιτητές: Μαρινάκης, Ζακεστίδης, Ρίζος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Τιλμαν 24, Ραντλ 12 (3), Καράμπελας 6, Κουζμίνσκας 18 (1), ΜακΛέμορ 5 (1), Χολ 2, Φλιώνης, Νετζήπογλου 6 (1), Χατζηδάκης 6, Κουζέλογλου 6΄, Ματαλιωτάκης 2, ΜακΡέι 6.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Γιόργκενσεν 7 (1), Ουτόμι 15 (4), Μπραΐκοβιτς 11, Πόλεϊ 4, Περάντες 7, Γκάουντλουκ 8, Κολοβέρος 5 (1), Παπαγιάννης 3, Μπιλής 5 (1), Καμαριανός 6, Γόντικας 3.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Εύη Βατίδου - Εμβολισμός μοτοσικλέτας: Ελεύθερη χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο (εικόνες)

Κάτια Νικολαΐδου: “ράγισαν καρδιές” στο “τελευταίο αντίο” (βίντεο)