Οδηγός μηχανής στον ΑΝΤ1: Η Εύη Βατίδου μας χτύπησε και μας έριξε κάτω (βίντεο)

Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η Εύη Βατίδου, σε βάρος της οποίας υποβλήθηκε μήνυση από ζευγάρι σε μηχανή. Ο οδηγός της, την κατηγορεί ότι επιχείρησε να τους εμβολίσει.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Μετά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, ο συνήγορος της Εύης Βατίδου, πρώην σύζυγος της, Αλέξης Κούγιας, «σηκώνει μανίκια» για σκληρή αντιδικία με τον οδηγό της μηχανής και την σύντροφό του, που μήνυσαν το πρώην μοντέλο για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, μετά τον εμβολισμό τους, από το αυτοκίνητό της, το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα.

Στην απολογία της, η Εύη Βατίδου φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων: «Είδα έκπληκτη έναν άντρα να κατευθύνεται προς το μέρος μου, ερχόμενος από μία μοτοσικλέτα που είχε σταματήσει μπροστά από εμένα, και με έντονα απειλητική διάθεση, εξαγριωμένος, αφρίζοντας, άρχισε να κοπανάει με τις γροθιές του το τζάμι της θύρας του οδηγού [...] και κάποια στιγμή με το κράνος που κρατούσε, χτύπησε με πολύ δύναμη και βιαιότητα, με λύσσα και με πρόθεση τον καθρέφτη του οδηγού του αυτοκινήτου μου»

Ο δικηγόρος του οδηγού της μηχανής, Ζαννής Σιδέρης, υποστήριξε ότι «Υπήρξε φραστικό επεισόδιο με την κυρία Βατίδου, γιατί πέρασε με κόκκινο τον σηματοδότη. Της έγινε σύσταση και έγινε φραστικό επεισόδιο, και στην συνέχεια καταδίωξε την μηχανή και έπεσε πάνω στο ζευγάρι, δεν ανετράπη από μόνη της η μηχανή».

Η Εύη Βατίδου αρνήθηκε ότι παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και αιτιολόγησε την πράξη της να ακολουθήσει την μηχανή στα στενά της Άνω Γλυφάδας, αναφέροντας ότι ήθελε να καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής.

Ο οδηγός της μηχανής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 έδωσε την δική του εκδοχή, αναφέροντας «Βλέπαμε την κυρία Βατίδου να μας ακολουθεί με το αυτοκίνητο και ανέπτυξα ταχύτητα για να την αποφύγουμε. Μας χτύπησε και πέσαμε κάτω, με την σύντροφό μου να έχει κατάγματα σε όλο της το σώμα».

Ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της Εύης Βατίδου αντιτείνει ότι «Τα κατάγματα οφείλονται σε πτώση της από την μηχανή, ίσως έπεσε και πάνω της η μηχανή. Αν ισχυρίζεται ότι συνέβη κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να έχει και φωτογραφία μετά την σύγκρουση; Το αυτοκίνητο της κυρίας Βατίδου δεν έχει σημάδια επαφής».

Η συνεπιβάτιδα της μηχανής και σύζυγος του οδηγού νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα και αναμένεται να χειρουργηθεί την προσεχή Πέμπτη.

Σε βάρος του οδηγού της μηχανής, το πρώην μοντέλο κατέθεσε μήνυση για εξύβριση, απειλή και φθορά ξένης περιουσίας.

