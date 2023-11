Κοινωνία

Missing Alert: Βρέθηκε ο 49χρονος που αγνοούνταν μέρες

Πού και πώς εντοπίστηκε ο 49χρονος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή Κόνιτσας Ιωαννίνων.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 49χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίων.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Η περιπέτεια του Μιχαήλ Ξάνθου, 49 ετών, έληξε σήμερα, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Εντοπίστηκε στην περιοχή της Αθήνας από οικείο του πρόσωπο και είναι καλά στην υγεία του.

Ο Μιχαήλ Ξάνθος, 49 ετών είχε εξαφανιστεί στις 15/10/23 από την περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση του Μιχαήλ Ξάνθου και είχε προχωρήσει στις 03/11/2023 στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Μιχαήλ Ξάνθο και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.".

