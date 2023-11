Αθλητικά

Λαύριο - Μαρούσι: Ιστορική νίκη... “δια χειρός” Μπρίσκοου και Γιαννόπουλου

Το Μαρούσι "άλωσε" το Λαύριο για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στην Basket League για πρώτη φορά μετά το 2012!

Ένα απ' τα καλύτερα παιχνίδια της εφετινής Basket League απόλαυσαν οι φίλοι του μπάσκετ στην «Lavrio Arena», με το Μαρούσι να επικρατεί του Λαυρίου με 93-88 στο τελευταίο χρονικά ματς της 6ης αγωνιστικής, καταγράφοντας τη δεύτερη εφετινή νίκη του και παίρνοντας μία τεράστια βαθμολογική «ανάσα».

Μία νίκη ιστορικού χαρακτήρα για το Μαρούσι, που νίκησε εκτός έδρας στην Basket League για πρώτη φορά μετά το 2012! Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους φιλοξενούμενους οι Μπρίσκοου (24π.), Χάρης Γιαννόπουλος (18π.) και Μίροσλαβ Ραντούλιτσα (18π.), δεν έφταναν για το Λαύριο οι 29 πόντοι του Θόρντον.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 43-47, 66-69, 88-93

Το Λαύριο μπήκε στο ματς πολύ πιο δυνατά και με καλές επιλογές στην επίθεση από τους Θόρντον και Ντε Τζούλιους, διατήρησε ένα σταθερό προβάδισμα που το οδήγησε στο 27-21 στο φινάλε της πρώτης περιόδου. Το Μαρούσι «αντέδρασε» στη δεύτερη περίοδο, βελτίωσε τα ποσοστά του, εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη των γηπεδούχων και με ένα επί μέρους 16-26, πήρε τα ηνία του αγώνα.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στο τρίτο δεκάλεπτο, παίρνοντας μέχρι και διαφορά 11 πόντων (54-65) στο 27', όμως το Λαύριο άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά χάρις στον επιθετικό οίστρο του Μουρ. Το ματς έγινε... ροκ, με το Μαρούσι να ξαναπαίρνει διαφορά 7 πόντων και το Λαύριο να «απαντάει» εκ νέου παίρνοντας στο 37' προβάδισμα με 88-85.

Κάπου εκεί όμως οι γηπεδούχοι έπαθαν... μπλακ-άουτ. Ο Στασινός έκανε ένα πολύτιμο κλέψιμο ενάμισι λεπτό πριν το φινάλε, ο Γιαννόπουλος σημείωσε δύο καλάθια που έδωσαν το προβάδισμα στο Μαρούσι και στο φινάλε τα τρίποντα του Θόρντον και του Παπαδάκη για την ισοφάριση βρήκαν... σίδερο, με το Μαρούσι να πανηγυρίζει ένα τεράστιο διπλό.

Διαιτητές: Καρπάνος, Κατραχούρας, Μπακάλης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Μουρ 15 (1), Χέλεμς 12, Ντε Τζούλιους 17, Καββαδάς 1, Θόρντον 29 (4), Καστανέδα 8 (1), Γκρόμοβς 2, Ζάρας 2, Δεϊμέζης, Σπρίντζιος, Παπαδάκης 2, Οικονομόπουλος.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Γιώργος Λημνιάτης): Χιλ 5 (1), Τζούινστον 12, Μπρίσκοου 24, Ραντούλιτσα 18, Νικολαΐδης 6 (1), Στασινός 5 (1), Ξυδάς, Μπόγρης, Ιορδάνου, Γιαννόπουλος 18 (2), Λούκοβιτς 5 (1).

