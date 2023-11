Αθλητικά

ATP Finals - Τσιτσιπάς Vs Ρούνε: “Τελικός” μετά την ήττα στην πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθοριστική για το μέλλον του Έλληνα τενίστα στο ATP Finals είναι η αναμέτρηση με τον Χόλγκερ Ρούνε.

-

Αγώνας «χωρίς αύριο» είναι αυτός της Τρίτης (14/11) ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και στον Χόλγκερ Ρούνε, στο πλαίσιο των ATP Finals. Και οι δύο τενίστες ηττήθηκαν στην πρεμιέρα τους, ο πρώτος από τον Γιάνικ Σίνερ (2-0) και ο δεύτερος από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 2-1.

Ως εκ τούτου η μεταξύ τους αναμέτρηση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 15:30, είναι καθοριστική για το μέλλον τους στο τουρνουά που διεξάγεται στο Τορίνο και η νίκη είναι μονόδρομος εάν θέλουν να ελπίζουν σε πρόκριση στα ημιτελικά.

Η αυριανή θα είναι η τρίτη φορά που ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Δανό, από τον οποίο στο παρελθόν έχει ηττηθεί δύο φορές (μία στο Roland Garros και μία στο τουρνουά της Στοκχόλμης).

Ο χαμένος του αγώνα της Τρίτης θα ελπίζει σε ένα θαύμα για να βρεθεί στην τετράδα, μιας και ο Τσιτσιπάς θ΄ αντιμετωπίσει στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων τον Τζόκοβιτς, ενώ ο 20χρονος Ρούνε τον Σίνερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία εγκύου - Ομολογία της αδελφής της: “Την μισούσα”

Οδηγός μηχανής στον ΑΝΤ1: Η Εύη Βατίδου μας χτύπησε και μας έριξε κάτω (βίντεο)

Θήβα: άγρια επεισόδια για τον θάνατο του 17χρονου από όπλο αστυνομικού (βίντεο)