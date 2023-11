Κόσμος

Δυτική Όχθη: Φονικές συγκρούσεις ισραηλινών δυνάμεων με Παλαιστινίους

Σύμφωνα με τους Παλαιστινίους πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ισραηλινή επιχείρηση στον τομέα της Τουλκαρέμ.

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με ισραηλινές δυνάμεις στον τομέα της Τουλκαρέμ, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο διευθυντής παλαιστινιακού νοσοκομείου.

Οι πέντε Παλαιστίνιοι, ηλικιών μεταξύ 21 και 29 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού του Ισραήλ, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμίν Χαντέρ, διευθυντής του νοσοκομείου Θάμπετ, όπου διαπιστώθηκαν οι θάνατοί τους.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να επιβεβαιώσει στο AFP ότι διεξήγαγε επιχείρηση στον τομέα αυτόν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε επικαλούμενο επίσης νοσοκομειακές πηγές ότι τα τρία από τα θύματα σκοτώθηκαν σε πλήγμα UAV, ενώ τα υπόλοιπα δύο από πυρά σε καταυλισμό προσφύγων, σύμφωνα με το Ρόιτερς.

