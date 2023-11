Οικονομία

Αργεντινή: Εκλογές με τον πληθωρισμό στο 143%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πληθωρισμός αποτελεί τον καθημερινό πονοκέφαλο των πολιτών στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.

-

Ο πληθωρισμός συνεχίζει να πλήττει σκληρά τους πολίτες της Αργεντινής: έξι ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, που αναγγέλλονται εξαιρετικά αμφίρροπες, ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα ότι άγγιξε τον Οκτώβριο το 143% σε ετήσια βάση, παραμένοντας ανάμεσα στους υψηλότερους σε ολόκληρο τον κόσμο και βαραίνοντας τόσο στην καθημερινότητα, όσο και στην προσεχή ψηφοφορία.

Σε μηναία βάση, η άνοδος των τιμών καταναλωτή κατέγραψε μείωση τον περασμένο μήνα, αν και σχετική, στο 8,3% (από 12,7% τον Σεπτέμβριο), σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε χθες το εθνικό ινστιτούτο στατιστικής (INDEC).

Σε ετήσια βάση όμως η άνοδος του πληθωρισμού συνεχίστηκε, στο 142,7%, έναντι 138,3% τον Σεπτέμβριο, υψηλό 32 ετών στην τρίτη οικονομία της Λατινικής Αμερικής. Από την αρχή της χρονιάς, σωρρευτικά έφθασε το 120%.

Και αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της κεντρικής τράπεζας ανέβασαν την πρόβλεψή τους για τον πληθωρισμό όλη τη χρονιά στο 185%, από 180,7%.

Οι αριθμοί αυτοί αντανακλούν τον καθημερινό πονοκέφαλο των πολιτών που βλέπουν τις ετικέτες με τις τιμές να αλλάζουν με τρόπο εντελώς απρόβλεπτο και συχνά διαφορετικό από το ένα κατάστημα στο άλλο, καθώς οι λιανέμποροι προσπαθούν να προβλέψουν πώς θα διαμορφωθούν.

Ο χρόνιος πληθωρισμός –διψήφιος επί περίπου δώδεκα χρόνια– εξαιτίας διαφόρων αιτίων, εσωτερικών και εξωτερικών, κυριάρχησε στην προεκλογική εκστρατεία για τη διαδοχή του προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες (κεντροαριστερά), που δεν διεκδικεί την επανεκλογή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Έφυγε κομμάτι από τσουλήθρα και τραυμάτισε 8χρονο

Μεταναστευτικό: Η συμφωνία Ιταλίας – Αλβανίας ανησυχεί το Συμβούλιο της Ευρώπης

Δυτική Όχθη: Φονικές συγκρούσεις ισραηλινών δυνάμεων με Παλαιστινίους