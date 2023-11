Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Τραμ παρέσυρε πεζό

Το θύμα έχει μεταφερθεί με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης λίγο μετά τις 6 με την παράσυρση ενός άντρα από τραμ.

Το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Νέου Κόσμου και συγκεκριμένα στην οδό Μάχης Αναλάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

