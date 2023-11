Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 14 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου και του Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Αυτό σημαίνει πως σήμερα γιορτάζουν οι:

Αποστόλου Φιλίππου (1), εκ των IB`.

Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά (†1340). Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου (†1800).

Ο βίος του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου

(1)Ο Απόστολος Φίλιππος καταγόταν από τη Βηθσαΐδα της Γαλιλαίας, η οποία ήταν πατρίδα και των αποστόλων Ανδρέα και Πέτρου. Όταν ο Κύριος συνάντησε τον Φίλιππο τον κάλεσε κοντά Του, ο Φίλιππος δέχθηκε με πολύ χαρά και προέτρεψε και τον φίλο του Ναθαναήλ να ακολουθήσει τον Κύριο και αυτός. Έπειτα από την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, ο Φίλιππος κληρώθηκε να κηρύξει το λόγο του Ευαγγελίου στις χώρες της Ασίας. Έχοντας συντρόφους του στο ευαγγελικό του έργο τον απόστολο Βαρθολομαίο και την αδερφή του Μαριάμνη κήρυξε σε πάρα πολλές πόλεις, ερχόμενος καθημερινά αντιμέτωπος με κινδύνους και κακουχίες. Ο Απόστολος Φίλιππος βρήκε μαρτυρικό θάνατο στην Ιεράπολη της Φρυγίας. Στον τόπο εκείνο ο Φίλιππος και οι σύντροφοί του είχαν οδηγήσει στη Χριστιανική πίστη πλήθος κόσμου, γεγονός που εξόργισε τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι και κρέμασαν στην πλατεία της πόλης τον Φίλιππο, τον Βαρθολομαίο και τη Μαριάμνη.

Πηγή: ecclesia.gr

