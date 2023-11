Life

“The 2night Show”- Κοντομάρη: Το “όχι” στον Μπέζο και ο “καβγάς” με την Λάσκαρη (βίντεο)

H Βίβιαν Κοντομάρη μιλάει για τη δραματική κομεντί του ΑΝΤ1 «Ο Πρώτος Από Εμάς», στην οποία πρωταγωνιστεί, θυμάται την συνεργασία της με την Ζωή Λάσκαρη και την απόρριψη συνεργασίας με τον Γιάννη Μπέζο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας στο «The 2Night Show» τη Βίβιαν Κοντομάρη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, που αποφεύγει να δίνει συνεντεύξεις, μιλάει για την επαγγελματική, αλλά και για την προσωπική της πορεία, για την αγάπη της για το θέατρο, τον φόβο της για την απόρριψη, τη σχέση της με τους γονείς, αλλά και με τον μονάκριβο γιο της.

Τι θυμάται από τη συνεργασία της με τη Ζωή Λάσκαρη; Τέλος, η Βίβιαν Κοντομάρη μιλάει για τη δραματική κομεντί του ΑΝΤ1 «Ο Πρώτος Από Εμάς», στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος, και εξηγεί γιατί θα την παρακολουθούσε ακόμα και αν δεν έπαιζε σε αυτήν.

«Ο αδερφός μου είναι ορθολογιστής, αποδέχτηκε ότι είμαι ηθοποιός όταν ήρθε να με δει σε μία παράσταση στην Πειραματική σκηνή».

«Η μαμά μου μου είχε εναντιωθεί τότε για το αν θα έχω δουλειά. Αν ο γιος μου μου πει ότι θέλει να γίνει ηθοποιός θα έχω ανασφάλεια για το μέλλον του. Μέσα μου το απεύχομαι».

«Εγώ τελείωσα το σχολείο 17,5 και έδωσα κατευθείαν στο Εθνικό. Δεν πέρασα με την πρώτη, γιατί δεν είχα προετοιμαστεί καλά».

Στην αρχή δεν είχε πάρει την τηλεόραση με καλό μάτι γιατί φοβόταν την έκθεση, όπως εξομολογήθηκε. Μάλιστα, ο φόβος της ήταν αυτός που της στέρησε μία συνεργασία με τον Γιάννη Μπέζο.

«Έχω μετανιώσει που απέρριψα τηλεοπτική συνεργασία με Γιάννη Μπέζο. Φοβόμουν την έκθεση και δεν ήθελα να κάνω τηλεόραση. Στη σχολή δε είχαμε κάνει καν μαθήματα με κάμερες»

«Ήταν το πιο μεγάλο λάθος που έκανα».

Για τον ρόλο της ως Μπέλα στην επιτυχημένη σειρά το «Σόι σου» είπε:

«Ήταν μαγικό απόλυτα. Κέρδισες ένα Τζόκερ. Υπέροχη συνθήκη, τρομερή ζεστασιά, αγάπη, αλληλεγγύη μεταξύ όλων και με τους τεχνικούς ήμασταν φίλοι».

«Όλοι έκαναν παράπονα όταν τελείωσε».

«Η Μπέλα μοιάζει αρκετά με τη Βίβιαν μόνο που η Μπέλα ήταν αισιόδοξη και είχε άγνοια κινδύνου»

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη σχέση που είχε με τη Ζωή Λάσκαρη.

«Είχαμε παίξει μαζί, εκείνη με διάλεξε στο “Νύφη κουράγιο” . Τη σκηνοθεσία την είχε κάνει ο Νίκος Μουτσινάς. Με το που με είδε η Ζωή μου είπε να βάλεις ένα τακουνάκι. Έφερε ένα ζευγάρι γόβες και τις έβαλα στην πρεμιέρα για εκείνη».

«Είχαμε διαφωνήσει και αρκετές φορές. Μία φορά είχαμε σχεδόν τσακωθεί και είχα στενοχωρηθεί πολύ. Μου έλεγε να φέρω τον γιο μου στο θέατρο και της έλεγα ότι πάει στο σχολείο και δεν μπορώ να το κάνω. “Μην μου ξαναμιλήσεις” μου είπε και μετά με περίμενε στη στάση και μου λέει “δεν θα μου ξαναμιλήσεις;” και της λέω “φυσικά θα σου ξαναμιλήσω”».

