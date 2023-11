Πολιτική

Νίκος Παππάς στον ΑΝΤ1: Κανείς δεν μπορεί να είναι χαρούμενος με όσα έγιναν στον ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Οφείλουμε όλοι μας να ζητήσουμε μια συγνώμη από τον κόσμο της Αριστεράς για τα όσα έγιναν από την εκλογή Κασσελάκη και μετά», υπογράμμισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

-

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», για τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να είναι χαρούμενος με τις διαγραφές και τις αποχωρήσεις».

Σχολιάζοντας την αποχώρηση των στελεχών της αποκαλούμενης «Ομπρέλας», υποστήριξε ότι «η Ομπρέλα δεν ήθελε ούτε τον Τσίπρα και είναι δεδομένο πλέον ότι θα κάνει άλλο κόμμα», ενώ συμπλήρωσε πως πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν μια αδικαιολόγητη κριτική στον Κασσελάκη από την πρώτη μέρα που έγινε Πρόεδρος του κόμματος.

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κριτική που έχει ασκηθεί όχι μόνο από την «Ομπρέλα» που αποχώρησε, αλλά και από την ομάδα της Αχτσιόγλου που παραμένει, υποστήριξε πως «μπορούμε και πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή εδώ και να τελειώσουν όλα».

Στη συνέχεια ο κ. Παππάς, υπογράμμισε πως «πρέπει να ζητήσουμε όλοι μια συγνώμη από τον κόσμο της Αριστεράς για τα όσα ακολούθησαν από την εκλογή του Κασσελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Παππάς απέδωσε την κακή δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στα στελέχη που αποχώρησαν και «ασκούσαν πολεμική κριτική μέσα στο ίδιο τους το κόμμα», ενώ έθεσε ως εκλογικό πήχη των ευρωεκλογών το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Έφυγε κομμάτι από τσουλήθρα και τραυμάτισε 8χρονο

Σύρος: Πέφτουν σοβάδες από τα ταβάνια σχολείου – Μαθητής πήγε στο νοσοκομείο (εικόνες)

Νέος Κόσμος: Τραμ παρέσυρε πεζό