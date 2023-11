Life

“The 2night Show” - Ζιρώ: Έχω χάσει ρόλο επειδή ήμουν πολύ όμορφη για να παίξω τη χαζούλα (βίντεο)

Η ηθοποιός για την σειρά του ΑΝΤ1, "Μετά την φωτιά", τις κρίσεις πανικού, το βελούδινο διαζύγιο των γονιών της και για την υπέροχη σχέση που έχει με την οικογένειά της.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας βρέθηκε και η Άλκηστις Ζιρώ, που υποδύεται την «Ειρήνη» στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Μετά τη Φωτιά». Η εκρηκτική Άλκηστις εξηγεί γιατί δεν λογοκρίνει τον αυθορμητισμό της, μιλάει για το βελούδινο διαζύγιο των γονιών της και για την υπέροχη σχέση που έχει με την οικογένειά της.

Τι ψυχαναγκασμούς έχει και γιατί ομολογεί ότι άργησε να ξεκινήσει την ψυχοθεραπεία; Γιατί πήγαινε στα «Νούμερα» λυπημένη και έφευγε χαρούμενη; Τι της αρέσει στο ρόλο της στη δραματική σειρά «Μετά τη Φωτιά»; Τέλος, μιλάει για τη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί «Αυτές που δεν προλάβατε» και την αγάπη του κόσμου που έδωσε στην παράσταση το εισιτήριο για 2η χρονιά.

«Είμαι αυθόρμητη, δεν λογοκρίνομαι. Μπορεί να μου έχει στοιχίσει. Δεν με έχει παρεξηγήσει ο κόσμος, γιατί έχω χιούμορ και δεν είμαι αγενής».

Μίλησε για το βελούδινο διαζύγιο των γονιών της και για την υπέροχη σχέση που έχει με την οικογένειά της.

«Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν Α’ Λυκείου. Είχα αρχίσει να έχω συναισθήματα, είχα αγόρι, και με έκανε να καταλάβω ότι όταν ένα ζευγάρι δεν είναι καλά καλύτερα να χωρίσει».

Η ίδια δηλώνει εξοικειωμένη με την απόρριψη τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

«Με έχουν χωρίσει. Έκλαψα, σηκώθηκα, συνέχισα. Είμαι συμφιλιωμένη με την απόρριψη. Έχω χάσει ρόλο επειδή ήμουν πολύ όμορφη για να παίξω τη χαζούλα και με είχε στενοχωρήσει».

Τι ψυχαναγκασμούς έχει και γιατί ομολόγησε ότι άργησε να ξεκινήσει την ψυχοθεραπεία;

«Ήταν καταστάσεις, τις οποίες τις είχα θάψει μέσα μου, θεωρώντας ότι οκ το έχω και δεν χρειάζεται να το επικοινωνείς και να το συζητάς. Κάποια στιγμή το σώμα μου είπε Άλκηστις κάνε κάτι για αυτό που συμβαίνει και ξεκίνησαν οι κρίσεις πανικού. Έκανα ψυχοθεραπεία μετά από 7 χρόνια. Άργησα πάρα πολύ» ανέφερε η Άλκηστις Ζιρώ.

«Βοήθησε πάρα πολύ. Είχα αρχίσει ήδη στα 7 χρόνια να διαχειρίζομαι τις κρίσεις πανικού, αλλά σίγουρα η ψυχοθεραπεία μου έδωσε πολλά όπλα για τη φαρέτρα μου. Τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία καλό είναι να πω να μην περιμένουμε 7 χρόνια για να ζητήσουμε βοήθεια. Ο λόγος που δεν πήγαινα ήταν γιατί ήξερα βαθιά μέσα μου τι είναι αυτό που το δημιουργεί όλο αυτό κι επειδή δεν ήθελα να το αλλάξω, δεν πήγαινα. Εκεί έρχεσαι αντιμέτωπος και αν το δεις, πρέπει να το αντιμετωπίσεις κιόλας» πρόσθεσε η Άλκηστις Ζιρώ.

Αλλάζοντας θέμα εξήγησε γιατί τα «Νούμερα» ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές στην καριέρα της.

«Με τα νούμερα ένιωθα ότι επαγγελματικά είμαι ακριβώς εκεί που θέλω. Πήγαινα λυπημένη και έφυγα χαρούμενη, ήταν το αγχολυτικό μου, είχαμε γίνει μία οικογένεια».

Η Άλκηστις Ζιρώ πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Αυτές που δεν προλάβατε», η οποία παίζεται για 2η χρονιά.

