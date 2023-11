Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο έπιασε τους “ταύρους” από τα κέρατα

Ο Greek freak πέτυχε 35 πόντους και μάζεψε 11 «σκουπίδια» βοηθώντας τα «ελάφια» να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Επιστροφή στις νίκες μετά από δύο διαδοχικές ήττες για Μπακς, που επικράτησαν των Μπουλς στο «Fiserv Forum» του Μιλγουόκι με 118-109. Έτσι τα «ελάφια» ανέβηκαν στο 6-4 ενώ οι «ταύροι» έπεσαν στο 4-7.

Κορυφαίος των νικητών ήταν για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους (12/19 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/14 βολές), 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη σε 35 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα ο Μπόμπι Πόρτις έκανε double-double με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ μακριά από τον καλό του εαυτό παρέμεινε ο Ντέμιαν Λίλαρντ, που είχε 12 πόντους αλλά με άσχημα ποσοστά (2/8 δίποντα, 1/9 τρίποντα).

Για το Σικάγο ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 26 πόντους και 12 ριμπάουντ ενώ 20 πόντους (αλλά με 5/19 σουτ) είχε ο Ζακ ΛαΒίν.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Ράπτορς στο Τορόντο, τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/11) στις 02:30.

