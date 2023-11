Πολιτική

Μητσοτάκης – Ερντογάν: “Κλείδωσε” το ραντεβού για τις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 7 Δεκεμβρίου το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας παρουσία του πρωθυπουργού και του προέδρου της Τουρκίας.

Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί για τη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη η αλλαγή έδρας αποφασίστηκε για πρακτικούς λόγους διοργάνωσης.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει: «Το πέμπτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας-Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου κατόπιν συνεννόησης των δύο μερών».

