Άγιος Φίλιππος: Ο βίος του μαθητή του Κυρίου

Ποιός ήταν ο Άγιος Φίλιππος τη μνήμη του οποίου τιμάται από την εκκλησία στις 14 Νοεμβρίου.

Ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, η μνήμη του οποίου τιμάται από την εκκλησία στις 14 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Φίλιππος και Φιλιππία.

Ο Φίλιππος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, ήταν δηλαδή συμπολίτης των δύο άλλων μαθητών του Ιησού, του Ανδρέα και του Πέτρου. Όταν ο Χριστός τον συνάντησε στη Γαλιλαία τον κάλεσε με τη φράση «ακολούθει μοι». Και ο Φίλιππος τον ακολούθησε κι έγινε μαθητής του.

Στο μεταξύ, ο Φίλιππος σε μία συνάντηση με τον φίλο του Ναθαναήλ του λέει: «Άκουσε φίλε μου. Εκείνον για τον οποίο έγραψε ο Μωυσής στο Νόμο και προφήτευσαν οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, το παιδί του Ιωσήφ, από την πόλη Ναζαρέτ». Ο Ναθαναήλ απορεί και διερωτάται: «Είναι δυνατό να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ;». «Έλα και θα δεις» του αντέτεινε ο φίλος. του. Ο Ναθαναήλ υπακούοντας στην παράκληση του Φίλιππου πήγε να δει τον Χριστό, με αποτέλεσμα να πιστέψει και να γίνει μαθητής του.

Κατά την Πεντηκοστή, ο Φίλιππος, όπως και οι άλλοι μαθητές του Χριστού, έλαβε τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και αφοσιώθηκε με ζέση στην κήρυξη του Ευαγγελίου. Στην Ιεράπολη της Φρυγίας οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και ύστερα από πολλά βασανιστήρια, μαρτύρησε πάνω στο σταυρό το 87. Σύμφωνα, όμως, με τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα, ο Φίλιππος πέθανε ειρηνικά στην ίδια πόλη.

Απολυτίκιο

Θείαν έλλαμψιν, του Παρακλήτου, εισδεξάμενος, πυρός εν είδει, παγκοσμίως ως αστήρ ανατέταλκας, και της αγνοίας τον ζόφον διέλυσας, τη θεία αίγλη Απόστολε Φίλιππε. Όθεν πρέσβευε, Χριστώ τω Θεώ δεόμεθα, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Σχετικά

Η ημέρα της εορτής του αποστόλου Φιλίππου χαρακτηρίζεται από το λαό ως «Μικρή Αποκριά», γιατί από την επομένη αρχίζει η σαρανταήμερη νηστεία των Χριστουγέννων, η οποία λέγεται και «Μικρή Σαρακοστή».

Η φράση «Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ» έχει αναφορά στην ευαγγελική περικοπή για τη συνάντηση των δύο φίλων, του Φίλιππου και του Ναθαναήλ, και λέγεται για ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα

Πηγή: sansimera

