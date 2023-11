Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Στόλτενμπεργκ: Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Πούτιν να κερδίσει

«Η Ουκρανία πρέπει να επικρατήσει ως κυρίαρχο, ανεξάρτητο έθνος στην Ευρώπη και είναι προς το συμφέρον όλων η στήριξή της», τόνισε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία πρέπει να επικρατήσει ως κυρίαρχο, ανεξάρτητο έθνος στην Ευρώπη και είναι προς το συμφέρον όλων η στήριξή της ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών 'Αμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, σημείωσε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στον Βλαντίμιρ Πούτιν να κερδίσει.

Σε ερώτηση για το εάν ορισμένοι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα ήθελαν να ξεκινήσουν να μιλάνε με τους Ρώσους, ο Γενς Στόλτενμπεργκ απάντησε ότι εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει ποιοι είναι οι αποδεκτοί όροι για διαπραγματεύσεις και ακόμη πιο σημαντικό ποιοι είναι οι αποδεκτοί όροι για οποιαδήποτε συμφωνία.

«Η ευθύνη των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι να υποστηρίξουν την Ουκρανία για να αμυνθεί, γιατί αυτό είναι επίσης προς το συμφέρον μας να δείξουμε ότι υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και το διεθνές δίκαιο», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας ότι «οι πόλεμοι είναι απρόβλεπτοι. Κανείς δεν μπορεί να πει πώς και πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», είπε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η πιθανότητα για ένα αποδεκτό αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις αυξάνει περισσότερο τη στρατιωτική υποστήριξη που πρέπει να παρέχεται στην Ουκρανία, επειδή μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει πραγματική βούληση από τον Πρόεδρο Πούτιν να διαπραγματευτεί για μια αποδεκτή λύση για την Ουκρανία. Έτσι, ο μόνος τρόπος να γίνει είναι να πειστεί ο Πρόεδρος Πούτιν ότι δεν θα κερδίσει στο πεδίο της μάχης. Και ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε είναι με την ενίσχυση της στρατιωτικής ικανότητας της Ουκρανίας, με την παροχή υποστήριξης», κατέληξε ο Στόλτενμπεργκ.

