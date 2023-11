Οικονομία

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα πιστωθεί το ποσό της σύνταξης ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος κάθε συνταξιούχος.

-

Στις 27 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Επίσης, στις 29 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν προς Νετανιάχου: Όσες πυρηνικές βόμβες και να έχεις, έρχεται το τέλος σου, φεύγεις

Γάμος: Κόκκαλης - Ματσούκα παντρεύονται στην Αθήνα

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι