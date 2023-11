Κοινωνία

Χαϊδάρι: Διαρρήκτες μπούκαραν σε σπίτι και διέφυγαν με το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη

Έκλεψαν ρολόγια, tablet και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του ιδιοκτήτη με το οποίο διέφυγαν πριν το εγκαταλείψουν.

Θρασύτατοι διαρρήκτες παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα κατάφεραν να μπουκάρουν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Χαϊδάρι, το βράδυ της Δευτέρας (13/11).

Αφού ερεύνησαν τους χώρους του διαμερίσματος, άρπαξαν τρία ρολόγια άγνωστης χρηματικής αξίας, δύο tablet και τα κλειδιά των αυτοκινήτων του 40χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού, ενώ στη συνέχεια έφυγαν… κύριοι με το ένα όχημα.

Το στίγμα του οχήματος εντοπίστηκε από την αστυνομία στην συμβολή της Μάρκου Μπότσαρη με Αθανασίου Διάκου στον Κορυδαλλό.

Το όχημα μεταφέρθηκε στο τμήμα ασφαλείας Χαϊδαρίου, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το οικείο τμήμα ασφαλείας.

