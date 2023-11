Life

Κάτια Νικολαΐδου - Συγκινεί ο αδερφός της στο “Πρωινό”: ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τίποτα (βίντεο)

Τι είπε για την μάχη της αδερφής του με τον καρκίνο ο Τάκης Νικολαΐδης στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

-

Ο Τάκης Νικολαΐδης, αδερφός της Κάτιας Νικολαΐδου που έφυγε από τη ζωή μερά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, μίλησε μία ημέρα μετά το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό".

Όπως είπε στον Γιώργο Λιάγκα με φανερή συγκίνηση ο Τάκης Νικολαΐδης "ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τίποτα. Χτες η μητέρα μου μου είπε ότι νομίζει ότι πηγαίνουμε σε κάποια επίσκεψη, δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει".

Στη συνέχεια τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ψευδή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι "η Κάτια 20 χρόνια ταλαιπωριόταν από τον καρκίνο. Η Κάτια 20 χρόνια ζούσε φυσιολογικά τη ζωή της. Ο καρκίνος επέστρεψε τον τελευταιο 1,5 χρόνο. Το τελευταίο 6μηνο χειροτέρεψε. Μην αφήνουμε λάθος εντυπώσεις".

Σχετικά με την απουσία της από την υποκριτική, ο αδερφός της είπε ότι "είχε προτάσεις, ποτέ δεν είχε σταματήσει να έχει προτάσεις. Απλά δεν ήταν αυτές οι προτάσεις που η Κάτια ήθελε. Δούλεψε στο ξενοδοχείο, όχι γιατί είχε πρόβλημα οικονομικό, γιατί ήταν πολυτάλαντη. Μπορούσε να κάνει τα πάντα".

"Επέλεγε η Κάτια" είπε κλείνοντας ο Τάκης Νικολαΐδης.

