Πολιτική

Οικονόμου για τον θάνατο 17χρονου Ρομά: Δεν θα μείνει καμία σκιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η αστυνομία δίνει καθημερινή μάχη για την ασφάλεια των πολιτών και οφείλει να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι νόμοι», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

-

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» μίλησε, μεταξύ άλλων, για το θάνατο του 17χρονου Ρομά στην Βοιωτία από όπλο αστυνομικού, υπογραμμίζοντας ότι «καμία σκιά δε θα μείνει στη διερεύνηση του τραγικού περιστατικού».

«Από την πρώτη στιγμή το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα με τις ενδεδειγμένες ενέργειες και από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας και από την πλευρά της Δικαιοσύνης. Υπήρξε μια καταδίωξη, στη διάρκεια της οποίας οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο δεν σταμάτησαν, όχι μία αλλά αρκετές φορές. Και όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε υπήρξε το περιστατικό που είχε την τραγική αυτή κατάληξη» τόνισε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η Αστυνομία οφείλει να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι νόμοι, οι κανόνες εμπλοκής, η εκπαίδευσή τους.

Παράλληλα ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι: «Έχουμε μία έρευνα σε εξέλιξη και από την πλευρά της Αστυνομίας, από την πρώτη στιγμή, έχουμε δικογραφία που θα πάει στον Εισαγγελέα, έχουμε τον ιατροδικαστή που θα κάνει τη νεκροψία και όλα τα υπόλοιπα και περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξουν τα πράγματα» και συμπλήρωσε ότι δεν θέλει να προδικάσει τίποτα «…η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη. Καμία σκιά δε θα μείνει, η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη. Η υπόθεση από την πρώτη στιγμή πήρε την πορεία που θα έπρεπε να πάρει».

Στην συνέχεια ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία κάνει καθημερινά επιχειρήσεις σε κάθε εστία εγκληματικότητας, σημειώνοντας ότι δεν έχει κανένα σημείο που να θεωρεί άβατο, σε καταυλισμούς, είτε αυτοί είναι καταυλισμοί Ρομά που παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα, στον Ασπρόπυργο, στα Νεόκτιστα, στην επαρχία, οπουδήποτε αλλού.

«Καθημερινά, με δυνάμεις και με σχέδιο, όπως και απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, όπως και απέναντι στην εφευρετικότητα που τα εγκληματικά δίκτυα επιδεικνύουν για να επεκτείνουν τις πράξεις τους, όπως και με τους λαθροδιακινητές, όπως και με τους μπαχαλάκηδες, όπως και με όλους. Το έλλειμμα στην εμφανή αστυνόμευση που κληρονομήσαμε χρόνια, θα το διορθώσουμε, όπως τα διορθώσαμε και αλλού», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Οικονόμου χθες βγήκαν σε ανοιχτή διαβούλευση οι προδιαγραφές του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για τις κάμερες προκειμένου να μην υπάρχει καμία ένσταση και καμία επιφύλαξη για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει ο διαγωνισμός, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό που θέλει το χρόνο του, θα ολοκληρωθεί μέσα στη θητεία (σ.σ. της κυβέρνησης).

Αναφορικά με την υπόθεση των επεισοδίων το καλοκαίρι στην Νέα Φιλαδέλφεια με τους Κροάτες χούλιγκαν και την δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι ήταν ένας χειρισμός απαράδεκτος. Αποδόθηκαν σε υπηρεσιακό επίπεδο οι ευθύνες, έγινε η ΕΔΕ, καταλογίζονται οι ποινές, είναι θέμα ημερών να υπογραφούν. Δεν αφήσαμε την υπόθεση, σε καμία περίπτωση».

Επιπρόσθετα τόνισε ότι «γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια να απαξιωθεί το έργο και η δουλειά που γίνεται στο επίπεδο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι επιτυχίες της ΕΛΑΣ θεωρούνται επιτυχίες αυτονόητες και οι όποιες αστοχίες της οδηγούν στην κατακραυγή».

Τέλος ερωτηθείς σχετικά με το dna οπαδού της ΑΕΚ που βρέθηκε σε μαχαίρι στο οποίο υπήρχε πάνω και αίμα του Κατσουρή ο κ. Οικονόμου είπε: «Έχουμε ένα συγκεκριμένο εύρημα και υπήρχαν μία σειρά από πληροφορίες κατά τη διαδικασία και της προανάκρισης αλλά και μετά, διότι η Ελληνική Αστυνομία και η Αθλητική Βία και η Ασφάλεια δε θα παρατήσουν ποτέ την υπόθεση αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε στοιχείο που θα διαφωτίσει και θα είναι χρήσιμο να μη το κυνηγάμε, να μη το αξιοποιήσουμε. Δε βγάζουμε συμπεράσματα, πολύ περισσότερο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δε μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Η ανακρίτρια θα έχει στα χέρια της τα ευρήματα, θα έχει στα χέρια της τα στοιχεία, αυτή είναι που θα αποφασίσει πως θα κινηθεί η υπόθεση».

Ειδήσεις σήμερα:

Βοιωτία - Κούγιας στον ΑΝΤ1: Εξ επαφής ο πυροβολισμός του 17χρονου Ρομά (βίντεο)

Εύβοια: Έφυγε κομμάτι από τσουλήθρα και τραυμάτισε 8χρονο

Νέος Κόσμος: Τραμ παρέσυρε πεζό