Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: προσοχή, αισιοδοξία και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Σιγά σιγά, καταλαγιάζει η νέα Σελήνη, όσο οι πλανήτες πλησιάζουν στον αισιόδοξο Τοξότη, τόσο πρέπει να αισιοδοξούμε", είπε αρχικά η Λίτσα Πατέρα.

Προσεκτική μελέτη σε νέα σχέδια, και προσοχή σε σχέσεις και συνεργασίες συμβουλεύει η αστρολόγος και συνιστά να αφήσουμε τις ημέρες να περάσουν.

Δράση και δημιουργικότητα θα ανθίσει σε λίγες ημέρες και τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





