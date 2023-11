Οικονομία

Κρήτη: Κατασχέθηκαν τόνοι ρακής σε παράνομα ρακοκάζανα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες τόνοι ρακής κατασχέθηκαν σε ρακοκάζανα που λειτουργούσαν χωρίς άδεια στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.

-

Τόνους παράνομης ρακής κατάσχεσαν στελέχη των Κινητών Ομάδων Ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείου Αττικής, μετά από εφόδους σε δύο ρακοκάζανα που λειτουργούσαν στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου χωρίς άδεια.

Η πρώτη έφοδος έγινε προχθές σε ρακοκάζανο στην περιοχή των Μοιρών, που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν 6,5 τόνοι ρακή χωρίς παραστατικά.

Χθες ακολούθησε άλλη έφοδος σε παράνομο, επίσης, ρακοκάζανο στο Κεραμούτσι του δήμου Μαλεβιζίου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 16 τόνοι και 620 κιλά ρακή χωρίς παραστατικά.

Και στις δύο περιπτώσεις συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι για παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα. Ο 60χρονος συλληφθείς για το ρακοκάζανο στο Κεραμούτσι οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς για το καζάνι στις Μοίρες αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Διαρρήκτες μπούκαραν σε σπίτι και διέφυγαν με το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη

Σύρος: Πέφτουν σοβάδες από τα ταβάνια σχολείου – Μαθητής πήγε στο νοσοκομείο (εικόνες)

Νέος Κόσμος: Τραμ παρέσυρε πεζό