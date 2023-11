Life

“The 2night Show” με Στεφανί Καπετανίδη και Stan (εικόνες)

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τρίτη 14 Νοεμβρίου, στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει ραντεβού μετά από 20 χρόνια στο στούντιο του «The 2Night Show» με τη Στεφανί Καπετανίδη. Η αγαπημένη «Αναστασία», η σύγκρια από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Η Μάγισσα», μιλάει για τον ιδιαίτερο ρόλο της και για τις εξελίξεις στο κάστρο της Μάνης. Γιατί απείχε τηλεοπτικά; Πώς ο έρωτας την οδήγησε σε μια φάρμα στην Χαλκιδική; Της άρεσε να είναι αγρότισσα; Στη συνέχεια, η όμορφη Στεφανί μιλάει για τις ταινίες αλλά και την ιταλική σειρά που πρωταγωνιστεί και δηλώνει πως είναι ερωτευμένη και αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει ξανά την Αθήνα.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι ο Stan. Ο νιόπαντρος καλλιτέχνης μιλάει με αγάπη και θαυμασμό για τη γυναίκα της ζωής του και δηλώνει «παραδοσιακός» και ευτυχισμένος στο πλευρό της. Στην πιο ώριμη φάση της ζωής του αναγνωρίζει τι του αξίζει και επιλέγει τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του. O Stan έχοντας συνεργαστεί από τον Βασίλη Καρρά έως τον Light εξηγεί ότι σε όλους τους χώρους οι διαφορές που υπάρχουν είναι θέμα χαρακτήρα και όχι ταλέντου. Τέλος, αναφέρεται στη συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια στο «Έτερος Εγώ» και δηλώνει πως στο μέλλον θα ήθελε να ζήσει με τη γυναίκα του στην επαρχία.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης