Δειπνοσοφιστήριον: H επένδυση σε φάρμα και το τρίτο αστέρι Michelin?

Το φιλόδοξο πράσινο όραμα στον κλάδο της εστίασης, για γεύσεις “από την φάρμα... στο πιρούνι" και το βιωματικό event. Τζίρος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για την εταιρεία.

Μια ημέρα γεμάτη ζωντανές εμπειρίες και συναισθηματικές στιγμές περίμενε τους δημοσιογράφους που προσκάλεσε το Δειπνοσοφιστήριον για πρώτη φορά, στη φάρμα που διατηρεί στα Μεσόγεια. Έναν τόπο, όπου η Φύση και η Γαστρονομία συναντήθηκαν στις 2 Νοεμβρίου, για ένα βιωματικό event με νόημα και ουσία. Οι συμμετέχοντες αφοσιώθηκαν στη Γη, συμμετείχαν σε γεωργικές εργασίες και ανακάλυψαν την αξία της βιωσιμότητας.

Σε μια έκταση 32 στρεμμάτων «η φάρμα στα Μεσόγεια», τροφοδοτεί με βρώσιμα λουλούδια, λαχανικά, καρπούς από δέντρα, αβγά, πουλερικά το Delta Restaurant αλλά και το «Δειπνοσοφιστήριον». Η φάρμα είναι 100% οργανική και σχεδόν βιοδυναμική.

Ο Executive Chef και συνιδιοκτήτης του «Δειπνοσοφιστήριον», Δημήτρης Σκαρμούτσος, εξήγησε το πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε η ιδέα αυτή, με σημείο εκκίνησης τη βιωσιμότητα. «Καθημερινά ακολουθούμε ένα μοντέλο που αφήνει θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και συνειδητοποιούμε ότι είναι εφικτό. Δίνουμε προτεραιότητα στα λαχανικά και στα φρούτα, κοιτώντας πρώτα τι υπάρχει γύρω μας, δημιουργώντας με βάση της αρχή της τοπικότητας και της εγγύτητας, χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον ή να ενθαρρύνουμε την εντατική παραγωγή». Τη σκυτάλη πήρε ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου, ο άνθρωπος που μαζί με τον συνέταιρό του, Ανδρέα Παξινό, βρίσκονται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μετακινήθηκαν στον ελαιώνα όπου μάζεψαν ελιές χρησιμοποιώντας παραδοσιακά εργαλεία και έμαθαν την τέχνη της ελαιοκομίας από τους ειδικούς.

Τα τραπέζια, στρωμένα στο πάνω μέρος του περιβολιού, στον ίσκιο των κυπαρισσιών και με θέα τον πύργο της Βραυρώνας, περίμεναν τους καλεσμένους να καθίσουν και να απολαύσουν τις γεύσεις που με μεράκι και φροντίδα ετοίμασαν οι μάγειρες του Δειπνοσοφιστήριον υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Ο Άρης Σκλαβενίτης επέλεξε συγκεκριμένα κρασιά που συμπλήρωσαν τις γεύσεις και μίλησε για τον ελληνικό αμπελώνα και τη θέση που διεκδικεί στον παγκόσμιο στίβο.

Η μυρωδιά του φρέσκου ψητού ψωμιού, των φρεσκοκομμένων λαχανικών και των αρωματικών βοτάνων γέμισε την ατμόσφαιρα, καθώς οι καλεσμένοι μοιράζονταν φαγητό και συνομιλούσαν. Όλοι έγιναν μέρος μιας παρέας που νοιάζεται, παρατηρεί, μεριμνά, καλλιεργεί, συντηρεί, σέβεται και αδημονεί να μάθει να αξιοποιεί ποικιλοτρόπως όσα απλόχερα χαρίζει ο φυσικός μας βιότοπος.

Ως ενθύμιο αυτής της ημέρας, πήραν αγουρέλαιο, τοματίνια, αβγά και πράσινη σαλάτα παραγωγής μας, για να μοιραστούν αυτά που γεύτηκαν οι ίδιοι.

Μαζί, παρέλαβαν και το επετειακό λεύκωμα για τη συμπλήρωση των 25 χρόνων του «Δειπνοσοφιστήριον» που ξεκίνησε από τα αδέλφια Δημήτρη & Παναγιώτη Χριστοφιλέα και με τον ξάδελφο τους Διομήδη Καψάλη. Η έλευση του τέταρτου συνιδιοκτήτη και Executive Chef Δημήτρη Σκαρμούτσου, έφερε ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη, με μενού που παντρεύουν τη μεσογειακή με τη διεθνή κουζίνα, το παραδοσιακό με το σύγχρονο, το comfort food με την υψηλή γαστρονομία.

Η έκδοση καταγράφει το ταξίδι από τη Μάνη της παράδοσης, το οικογενειακό τραπέζι και τον πλούτο της ελληνικής γης στην Αθήνα του σήμερα, τη βιωσιμότητα και τις πρωτοποριακές γαστρονομικές τεχνικές που οδήγησαν στα αστέρια. Αυτά του οδηγού Michelin, που απέσπασε το εστιατόριο DELTA το 2022 και το 2023 (δύο Αστέρια Michelin & Πράσινο Αστέρι Michelin).

Η τεχνογνωσία βρήκε εφαρμογή πέρα από τα όρια του catering, οδηγώντας στο τρίπτυχρο Dining-Catering-Experience, καθώς ο όμιλος πλέον αριθμεί 7 εστιατόρια σε εμβληματικά μουσεία, οργανισμούς & εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αθήνα.

Το press event στην φάρμα δεν ήταν απλά μια συνάντηση, αλλά μια ευκαιρία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και να ανακαλύψουμε τη χαρά της φύσης και της κοινωνικής σύνδεσης αξίες που το Δειπνοσοφιστήριον πρεσβεύει.

