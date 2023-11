Κοινωνία

Διακίνηση ναρκωτικών: Πώς η ΕΛΑΣ ξεσκέπασε δύο κυκλώματα (εικόνες)

14 συλλήψεις, κατάσχεση ουσιών, όπλων, χρημάτων και αυτοκινήτων. Πώς έφτασε στα ίχνη τους οι Αρχές.

Εξαρθρώθηκαν, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Ναυπλίου, εγκληματικές οργανώσεις τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας, της Κορινθίας, της Αρκαδίας, της Τροιζηνίας και της Ικαρίας.

Για την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων, πραγματοποιήθηκε χθες (13.11.2023) το πρωί, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Τροιζηνίας, της Ερμιονίδας, της Αρκαδίας, της Ικαρίας και των Χανίων, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ναυπλίου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, του Τμήματος Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Κηρύκου Σάμου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αργολίδας, του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Αργολίδας και -2- αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ., όπου συνελήφθησαν -11- ημεδαποί, ηλικίας 23 έως 62 ετών και -3- αλλοδαποί, ηλικίας 28, 30 και 46 ετών, αντίστοιχα, μέλη των οργανώσεων.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και για τα όπλα, η οποία περιλαμβάνει ακόμη πέντε άτομα, ένα εκ των οποίων βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης.

Στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -34- άτομα, τα οποία προμηθεύονταν τις ναρκωτικές ουσίες από τους συλληφθέντες.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, μετά από συστηματική αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Ασφάλειας Ναυπλίου, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, ευρήματα, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, εξακριβώθηκε η δράση δύο αυτοτελών εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες διέθεταν ιεραρχική δομή με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους και δραστηριοποιούνταν από το Σεπτέμβριο του 2023 έως 13.11.2023.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης) στις ευρύτερες περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας, της Κορινθίας, της Αρκαδίας, της Τροιζηνίας και της Ικαρίας. Η εν λόγω εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από 35χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο, -7- ημεδαπούς, ηλικίας 23 έως 58 ετών και 28χρονο αλλοδαπό. Σε αυτήν υπάγονταν τρία ακόμη άτομα, -2- ημεδαποί, ηλικίας 25 και 30 ετών, αντίστοιχα και -1- άγνωστος άνδρας, οι οποίοι αναζητούνται.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) στις ευρύτερες περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Τροιζηνίας και αποτελούνταν από -4- ημεδαπούς, ηλικίας 25 έως 62 ετών και -2- αλλοδαπούς, ηλικίας 30 και 46 ετών, αντίστοιχα, ενώ αρχηγικό μέλος ήταν άγνωστη γυναίκα, η οποία αναζητείται.

Τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία έτερων προσώπων ή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών («αχυράνθρωπων» - ghost persons).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, διενεργήθηκαν χθες (13.11.2023) πρωινές ώρες έρευνες σε οικίες και χώρους των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -7.303,83- γραμμαρίων,

ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης (τύπου σοκολάτα), συνολικού βάρους -4,14- γραμμαρίων,

ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -118,14- γραμμαρίων,

-356- ναρκωτικά δισκία,

ποσότητα χασισέλαιου, συνολικού βάρους -18- γραμμαρίων,

-2- δενδρύλλια κάνναβης,

-9- κυνηγετικά όπλα

-1- πιστόλι,

-786- φυσίγγια,

-5- γεμιστήρες, περιέχουσες -25- φυσίγγια,

-3- ξιφολόγχες,

-2- μαχαίρια,

-4- βεγγαλικά,

-3- διόπτρες,

-2- ψαλίδια,

-2- οχήματα,

-22- κινητά τηλέφωνα,

το χρηματικό ποσό των -64.365- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

το χρηματικό ποσό των -1.000- LEKE Αλβανίας, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

πλήθος από νάιλον σακούλες για τη συσκευασία των ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Ασφάλειας Ναυπλίου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.

