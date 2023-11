Οικονομία

Μόνιμη Μείωση Τιμής: Αυξάνεται ο αριθμός των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ

Δείτε αναλυτικά τις λίστες με τις κατηγορίες και τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία, από δεκάδες εταιρείες.

Συνολικά 770 προϊόντα συμμετείχαν μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2023 στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής», όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του το υπουργείο Ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ ο αρχικός στόχος των 500 κωδικών με μείωση το λιγότερο 5% στα ράφια των σούπερ μάρκετ για τουλάχιστον έξι μήνες. Τα προϊόντα αυτά αφορούν 37 βασικές κατηγορίες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανταποκριθεί 62 εταιρείες.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: “H πρωτοβουλία “Μόνιμη Μείωση Τιμής’” βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση. Το γεγονός αυτό μαςικανοποιεί αλλά δεν εφησυχάζουμε. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τον αρχικό στόχο μας. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την προσπάθειά μας να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τους ευάλωτους συμπολίτες μας, δίνοντας καθημερινά τη μάχη με την ακρίβεια. Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε τους εντατικούς ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Η κυβέρνηση στέκεται με συνέπεια δίπλα στους πολίτες” .

Οι 37 κατηγορίες που εντάσσονται τα 770 προϊόντα καθώς και ο μέσος όρος μείωσης τιμής:

Η λίστα των 770 προϊόντων με μειωμένη τιμή καθώς και των 62 εταιρειών που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία έως τις 13/11/2023

