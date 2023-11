Υγεία - Περιβάλλον

Metropolitan General: Προσφορά Διαβητολογικού Ελέγχου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

Επωφεληθείτε της προσφοράς του Metropolitan General για διαβητολογικό έλεγχο, η ισχύς της οποίας ξεκινά ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη.

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια μεταβολική πάθηση που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα.

Είναι γνωστή ως «ύπουλη» νόσος καθώς τα πρώτα χρόνια μπορεί να μην εκδηλώσει συμπτώματα. Στη χώρα μας πάνω από 1.000.000 άτομα πάσχουν από διαβήτη και από αυτά 300.000 δεν έχουν διαγνωστεί.

To Διαβητολογικό του Κέντρο του Metropolitan General με το μήνυμα «Ενημερώσου-Πρόλαβε-Εξετάσου» και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, προσφέρει:

Δωρεάν * αιματολογικό και ουρολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει: ουρία, κρεατινίνη, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, μικρολευκωματίνη ούρων, χοληστερόλη, HDL, LDL και τριγλυκερίδια.

αιματολογικό και ουρολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει: ουρία, κρεατινίνη, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, μικρολευκωματίνη ούρων, χοληστερόλη, HDL, LDL και τριγλυκερίδια. Δωρεάν διαβητολογική εξέταση ή δωρεάν εξέταση για διαβητικό πόδι που θα περιλαμβάνει εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω εξετάσεων καθώς και διατροφικές οδηγίες από τους εξειδικευμένους Παθολόγους-Διαβητολόγους- Ποδολόγους του Διαβητολογικού Κέντρου της Κλινικής.

*Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια του δωρεάν ελέγχου είναι η παράλληλη χρήση κρατικού ασφαλιστικού φορέα. Το κόστος της συνταγογράφησης παρέχεται στους ενδιαφερομένους στην προνομιακή τιμή των 5€. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κρατικός ασφαλιστικός φορέας, ο έλεγχος θα χρεώνεται στην προνομιακή τιμή των 15€.

H προσφορά ισχύει από σήμερα Τρίτη 14 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023. Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6502662 (Δευτ.- Παρ.: 08.00-20.00)

Το Διαβητολογικό Κέντρο του Metropolitan General στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στοχεύει στην αποτελεσματική πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και σφαιρική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη. Εφαρμόζει μοντέρνα μεθοδολογία, τις πλέον εξελιγμένες θεραπείες, ενώ παρέχει συνεχή και έγκυρη εκπαίδευση για την πάθηση.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 264, Χολαργός