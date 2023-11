Στάθης Παναγιωτόπουλος: κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί η δίκη

Life

Αναβλήθηκε η δίκη σε δευτερο βαθμό για τον παρουσιαστή που κατηγορείται για revenge porn.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Στάθη Παναγιωτόπουλου αναβλήθηκε για αύριο, Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε δεκτό το αίτημα για κεκλεισμένων των θυρών. Ο παρουσιαστής, κατηγορείται για δημοσιοποίηση υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου, μέσω του διαδικτύου

Πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις υποθέσεις με συναφές ποινικό περιεχόμενο που πήραν το δρόμο της Δικαιοσύνης, ύστερα από ισάριθμες καταγγελίες εις βάρος του.

Για την υπόθεση που κλήθηκε να δικαστεί σήμερα είχε καταδικαστεί πέρσι τον Φεβρουάριο σε φυλάκιση 5 ετών. Κατά της απόφασης όμως ασκήθηκε έφεση από τον εισαγγελέα, με το σκεπτικό ότι η υπόθεση θα έπρεπε να αναβαθμιστεί σε κακούργημα και άρα να παραπεμφθεί σε ανώτερο δικαστήριο, όπως κι έγινε.

Υπό αυτές τις συνθήκες η δικογραφία εισήχθη προς εκδίκαση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης, αλλά λόγω παρέλευσης του ωραρίου μετατέθηκε για αύριο. Οι άλλες δύο ποινικές υποθέσεις εκκρεμούν στα ποινικά δικαστήρια. Αφορούσαν καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τον Δεκέμβριο του 2021, όταν ο γνωστός παρουσιαστής είχε συλληφθεί και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Μετά την απολογία του σε ανακριτή είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

