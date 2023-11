Κοινωνία

Σύλληψη Τούρκου τρομοκράτη στην Ελλάδα

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές και τι βρέθηκε στην κατοχή του. Σύλληψη κα δεύτερου Τούρκου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα.

Στη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας συνελήφθησαν τη Δευτέρα, (13/11) σε βάρος των οποίων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και καταδικαστική απόφαση, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για έναν 56χρονο ο οποίος σύμφωνα με το ένταλμα κατηγορείται για τρομοκρατικές πράξεις – προμήθεια, μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών καθώς και για χρηματοδότηση για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης DHKP-C, και για έναν 54χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας για βία κατά υπαλλήλων από περισσότερους από κοινού, απλή σωματική βλάβη από κοινού κατά συρροή και φθορά πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος από κοινού.



Επιπρόσθετα και οι δύο συνελήφθησαν για απείθεια λόγω του ότι αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν και για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πλαστογραφίας και του νόμου περί όπλων, καθώς ο πρώτος επέδειξε πλαστά ταυτοποιητικά έγγραφα και ο δεύτερος κατείχε σπρέι πιπεριού.



Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



• πλαστά ταυτοποιητικά έγγραφα,

• συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

• κάρτες αποθήκευσης δεδομένων,

• σπρέι πιπεριού και

• χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

