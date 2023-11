Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1, που μας κρατά συντροφιά τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους. Ο μυστηριώδης κόσμος τους γκρεμίζεται και χτίζεται από την αρχή. Χτίζεται με ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσία και οδυνηρές απώλειες.

Παναγιώτης Βερβερίδης... Αθώος ή ένοχος; Ποιος θα δώσει απόψε την απάντηση και πως; Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

«Ακόμα κι αν αποτελείς μειοψηφία του ενός, η αλήθεια είναι αλήθεια»

Μαχάτμα Γκάντι

Τρίτη 14 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 14

Η Άννα επιστρέφει, μετά από την απαγωγή της, στο Τμήμα και παρακολουθεί την προανάκριση του υπόπτου. Η ίδια έχει αμφιβολίες για την ενοχή του. Τα στοιχεία εις βάρους του δεν επαρκούν. Τις ίδιες αμφιβολίες έχουν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι έρχονται σε σύγκρουση με τον Δημήτρη που δείχνει σίγουρος για το αντίθετο. Εντωμεταξύ, ο Νίκος προσπαθεί να προσεγγίσει τον Περικλή με στόχο να τον απομακρύνει από την Χρύσα.

Ο Αλέκος αναλαμβάνει την υπεράσπιση του υπόπτου. Στόχος του, να κερδίσει όλα όσα έχασε και να καταστρέψει, με κάθε κόστος, όσους τον έβλαψαν.

Ο Δημήτρης φτάνει σε μία σοβαρή ανακάλυψη που ενισχύει τις υποψίες του. Ποια είναι αυτή; Και είναι αρκετή για να πείσει και τους υπόλοιπους;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi





