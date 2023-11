Κόσμος

WP: Ισραήλ – Χαμάς είναι κοντά σε συμφωνία για τους ομήρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αμερικανικό δημοσίευμα για τη συμφωνία κοντά στην οποία βρίσκονται Χαμάς και Ισραήλ. Αμερικανοί αξιωματούχοι κατά Μπάιντεν για τη Γάζα.

-

Ισραηλινός αξιωματούχος που μίλησε στην Washington Post αποκάλυψε ότι Iσραήλ και Χαμάς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων που κρατούνται από την τρομοκρατική ομάδα στη Γάζα. Η συμφωνία μπορούσε να ανακοινωθεί εντός ημερών, εάν οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, όπως υποστήριξε.

Τι προβλέπει όμως; Σύμφωνα με το περίγραμμα της συμφωνίας, θα απελευθερωθούν ομαδικά γυναίκες και παιδιά από το Ισραήλ που είναι όμηροι της Χαμάς σε αντάλλαγμα με την ταυτόχρονη απελευθέρωση Παλαιστίνιων γυναικών και νέων που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Κ. Τσίτσας, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Ισραήλ επιδιώκει την απελευθέρωση 100 γυναικών και παιδιών που πιστεύεται ότι κρατούνται από τη Χαμάς, ενώ η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα απελευθερώσει 70

Ο αριθμός των Παλαιστινίων γυναικών και νέων που μπορεί να απελευθερωθούν είναι ασαφής, αλλά η Washington Post, επικαλούμενη Άραβας αξιωματούχο, σημειώνει ότι αριθμός τους υπολογίζεται σε τουλάχιστον 120.

Σύμφωνα με την υπό διαπραγμάτευση συμφωνία, το Ισραήλ θα συμφωνήσει επίσης σε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας έως πέντε ημερών, προκειμένου να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των ομήρων και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους της Γάζας.

Το Ισραήλ, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, θέλει επιβεβαίωση ότι οι πολίτες του που κρατούνται αιχμάλωτοι, όλοι έχοντας αναγνωστεί ονομαστικά, θα απελευθερώνονται καθώς ανταλλάσσει τους Παλαιστίνιους αιχμαλώτους. Αυτή η διαδικασία επαλήθευσης είναι μία από τις λεπτομέρειες που οι αξιωματούχοι διαπραγματεύονταν ακόμη τη Δευτέρα.

Οι διαπραγματεύσεις του Ισραήλ με τη Χαμάς διεξήχθησαν έμμεσα μέσω του Κατάρ, όπου εδρεύει η πολιτική ηγεσία της Χαμάς. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ-Θάνι περιέγραψε την προσπάθεια διαμεσολάβησης σε συνέντευξή του την περασμένη Τετάρτη στη Ντόχα. Την επόμενη μέρα, συναντήθηκε με τον διευθυντή της CIA Γουίλιαμ Μπερνς και τον διευθυντή της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, για να συζητήσουν το πλαίσιο της συμφωνίας που φαίνεται να παίρνει οριστική μορφή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι κατά Μπάιντεν για τη Γάζα

Περισσότεροι από 400 Αμερικανοί αξιωματούχοι που εκπροσωπούν περίπου 40 κυβερνητικές υπηρεσίες- από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας μέχρι το F.B.I. και το υπουργείο Δικαιοσύνης- έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την Τρίτη διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times που υποστηρίζουν πως έχουν στα χέρια τους την επιστολή.

Η επιστολή καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να επιδιώξει μια άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να πιέσει το Ισραήλ να επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό έδαφος.

Πρόκειται για μία από πολλές επιστολές διαμαρτυρίας από αξιωματούχους της κυβέρνησης Μπάιντεν, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα που αναφέρει χαρακτηριστικά τρία εσωτερικά υπομνήματα προς τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, τα οποία υπογράφουν δεκάδες υπάλληλοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μια ανοιχτή επιστολή την οποία υπογράφουν πάνω από 1.000 υπάλληλοι της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID).

Οι υπογράφοντες της επιστολής που υποβλήθηκε την Τρίτη και της επιστολής που κυκλοφορεί μεταξύ των εργαζομένων της USAID είναι ανώνυμοι, αναφέρει η επιστολή της USAID, λόγω «ανησυχίας για την προσωπική μας ασφάλεια και τον κίνδυνο να χάσουμε τη δουλειά μας». Οι υπογράφοντες των υπομνημάτων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ οφείλουν να αναφέρουν τα ονόματά τους, αλλά τα ονόματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει εκφράσει την ανησυχία τηνς για τον υψηλό αριθμό νεκρών αμάχων ενώ προέτρεψε το Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Ωστόσο, αυτή η ανησυχία από τους κόλπους της υποδηλώνει ότι δεν καθησυχάζει αρκετούς στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, σημειώνουν οι NYT.

Επίσης, ορισμένοι από τους υπογράφοντες βοήθησαν τον Μπάιντεν στην εκστρατεία του να εκλεγεί το 2020 και δήλωσαν σε συνεντεύξεις τους ότι ανησυχούν ότι η υποστήριξη της κυβέρνησης στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα συγκρούεται με τη στάση των Δημοκρατικών ψηφοφόρων για το θέμα.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει μια κατάπαυση του πυρός», αναφέρει η επιστολή, η οποία αναφέρεται σε δημοσκόπηση του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την οποία, το 66% των Αμερικανών και το 80% των Δημοκρατικών, πιστεύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός. «Επιπλέον, οι Αμερικανοί δεν θέλουν ο στρατός των ΗΠΑ να παρασυρθεί σε άλλο ένα δαπανηρό και παράλογο πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Διαρρήκτες μπούκαραν σε σπίτι και διέφυγαν με το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη

ΔΝΤ: “Όχι” σε αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Στάθης Παναγιωτόπουλος: κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί η δίκη