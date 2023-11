Life

Μάθιου Πέρι – Ματ Λε Μπλανκ : Το “αντίο” του “Τζόι” στον “Τσάντλερ”

Πέρασαν δύο και πλέον εβδομάδες για να κάνει την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του ο «Τζόι», κατά κόσμον, Ματ Λε Μπλανκ.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι ο «κολλητός» και συγκάτοικός του στη σειρά «Φιλαράκια», ο «Τζόι», Ματ Λε Μπλανκ κατά κόσμον, έκανε μία ανάρτηση μέσω της οποίας αποχαιρετά τον φίλο του.

«Μάθιου,

Λέω αντίο με βαριά καρδιά. Ο καιρός που περάσαμε μαζί ήταν, ειλικρινά, από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου.

Ήταν τιμή μου που μοιράστηκα μαζί σου τη σκηνή και το να σε αποκαλώ φίλο.

Θα χαμογελώ πάντα και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ποτέ.

Άνοιξε τα φτερά σου και πέταξε αδερφέ μου, είσαι επιτέλους ελεύθερος. Πολλή αγάπη.

Και υποθέτω, κρατάς τα 20 δολάρια που μου χρωστάς», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Instagram ο ηθοποιός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matt LeBlanc (@mleblanc)

Η ανάρτηση συνοδεύεται με μια σειρά φωτογραφιών με τους πρωταγωνιστές της σειράς.

