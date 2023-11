Πολιτική

Τέμπη - ΣΥΡΙΖΑ: “Ναι” στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει στάση στην Βουλή. Πότε θα περάσει η πρόταση του ΚΚΕ.

-

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Την υπερψήφιση της πρότασης του ΚΚΕ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών αποφάσισε τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ασκήσει κριτική στο ΚΚΕ για τη σύσταση Εξεταστικής κατηγορώντας το κόμμα του Περισσού για «τακτικισμό και σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία» όμως επέλεξε να υπερψηφίσει την πρόταση καθώς στις προθέσεις του είναι να καταθέσει και αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής γεγονός που σημαίνει πως η μία απόφαση δεν αναιρεί την άλλη.

Στην επιτροπή αναμένονται 253 θετικές ψήφοι.

Αίτημα για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το δυστύχημα των Τεμπών κατέθεσε στις 13 Νοεμβρίου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Διαρρήκτες μπούκαραν σε σπίτι και διέφυγαν με το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη

ΔΝΤ: “Όχι” σε αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Στάθης Παναγιωτόπουλος: κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί η δίκη