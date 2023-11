Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Μωρό κατέρρευσε στον δρόμο, δίπλα στη μάνα του (εικόνες)

Περαστικοί είδαν το ένα από τα δύο παιδιά που ήταν δίπλα στην γυναίκα, να καταρρέει στον δρόμο. Άμεση ήταν η επέμβαση των περαστικών και των Αρχών.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο των Χανίων, καθώς εντοπίστηκαν δύο μωράκια ηλικίας 10 μηνών και 1,5 έτους, σε άθλια κατάσταση στο πλάι της μητέρας τους η οποία φέρεται να είναι επαίτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, περαστικοί είδαν το ένα από τα δύο μωρά να καταρρέει στον δρόμο και να μην μπορεί να περπατήσει με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τόσο τα παιδάκια, όσο και τη μητέρα τους στο Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω έλεγχο.

Πηγή: zarpanews.gr

