“Η γυναίκα με το τατουάζ λουλούδι”: Ταυτοποιήθηκε το πτώμα της μετά από 31 χρόνια (εικόνες)

Το πτώμα της γυναίκας που είχε βρεθεί στον πάτο ποταμού ταυτοποιήθηκε 31 χρόνια μετά τον θάνατό της.

Χρειάστηκαν 31 χρόνια για να ταυτοποιηθεί: «η γυναίκα με το τατουάζ λουλούδι», της οποίας το πτώμα είχε βρεθεί στον βυθό ενός ποταμού της Αμβέρσας ήταν μια Βρετανίδα που είχε φύγει για το Βέλγιο το 1992, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Interpol.

Η Ρίτα Ρόμπερτς αναγνωρίστηκε χάρη σε ένα «τατουάζ με μαύρο λουλούδι στον αριστερό της βραχίονα, με πράσινα φύλλα και το όνομα ‘R'Nick’ γραμμένο από κάτω», σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας.

«Μέλος της οικογένειάς της στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε το τατουάζ στα μέσα ενημέρωσης και ειδοποίησε την Interpol και τις βελγικές αρχές, μέσω της ιστοσελίδας Identify Me», εξήγησε η Interpol.

