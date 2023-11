Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί μέσα στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς έχει εγκαταστήσει στρατηγικές υποδομές μέσα στο Νοσοκομείο, στο όποιο όμως βρίσκονται χιλιάδες ασθενείς, τραυματίες μέλη του υγειονομικού προσωπικού και εκτοπισμένοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι δυνάμεις του διεξάγουν «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας» εναντίον μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Ας Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας.

Στοιχεία του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, «διεξάγουν στοχευμένη επιχείρηση ακριβείας εναντίον της Χαμάς σε συγκεκριμένη περιοχή του νοσοκομείου Σίφα», αναφέρει ανακοινωθέν του που δημοσιοποιήθηκε μέσω X (του πρώην Twitter), συνταγμένο στα αγγλικά.

Νωρίτερα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως ειδοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε έφοδο στο νοσοκομείο, που βρέθηκε στο επίκεντρο των εχθροπραξιών με μαχητές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

Χιλιάδες άνθρωποι, ασθενείς, τραυματίες, μέλη του υγειονομικού στρατού κι εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται από την 7η Οκτωβρίου, είναι στοιβαγμένοι στο κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Σίφα, που είναι περικυκλωμένο «απ’ όλες τις πλευρές» από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τη Χαμάς, που έκανε λόγο για «εντατικά πυρά».

Ο Τσαχάλ λέει πως το νοσοκομείο Σίφα φιλοξενεί στρατηγικές υποδομές της Χαμάς και ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό σαν «ανθρώπινη ασπίδα». Η Χαμάς το διαψεύδει.

Υπερθεματίζοντας, ο Λευκός Οίκος ανέφερε χθες Τρίτη ότι η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, άλλο κίνημα, έχουν εγκαταστήσει «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» στο νοσοκομείο Σίφα.

Κατηγορία που απέρριψε η Χαμάς. «Αυτές οι δηλώσεις δίνουν πράσινο φως στην ισραηλινή κατοχή για να διαπράξει νέες βάρβαρες σφαγές στα νοσοκομεία, με σκοπό να καταστρέψει το σύστημα υγείας της Γάζας», τόνισε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωσή του, συνταγμένη στα αγγλικά.

Instead of treating the ill, Hamas uses hospitals for terrorism. This sick exploitation of the Gazan people must be stopped.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. pic.twitter.com/SwW3QtQxGZ